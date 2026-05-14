В матче 36-го тура испанской Примеры «Хетафе» на своем поле победил «Мальорку» со счетом 3:1.

В составе победителей дублем отметился Мартин Сатриано, а еще один гол на счету Заида Ромеро. За гостей единственный точный удар в активе Омара Маскареля.

Результат матча Хетафе Хетафе 3:1 Мальорка Пальма-де-Мальорка 1:0 Мартин Сатриано 14' 2:0 Мартин Сатриано 41' 3:0 Саид Ромеро 63' 3:1 Омар Маскарель 66' Хетафе: Давид Сория, Аллан Ньом, Даконам Ортега Дьене ( Sebastian Boselli 71' ), Домингуш Дуарте, Саид Ромеро, Хуан Иглесиас, Луис Милья, Мауро Арамбарри, Марио Мартин, Мартин Сатриано, Damian Caceres Мальорка: Лео Роман, Мартин Вальент, Давид Лопес, Пабло Маффео, Серхи Дардер ( Такума Асано 67' ), Омар Маскарель, Мануэль Морланес ( Абдон Пратс 80' ), Ведат Мурики, Зиту Лувумбу, Jan Virgili ( Антонио Санчес 67' ), Luis Orejuela Жёлтые карточки: Домингуш Дуарте 79', Марио Мартин 87' — Омар Маскарель 31', Пабло Маффео 43', Пабло Торре 75', Антонио Санчес 82'

Статистика матча 4 Удары в створ 2 2 Удары мимо 4 40 Владение мячом 60 4 Угловые удары 3 0 Офсайды 2 16 Фолы 18

«Хетафе» набрал 48 баллов и закрепился на седьмом месте в турнирной таблице Примеры, «Мальорка» с 39 очками — 17-я.