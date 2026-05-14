В матче 36-го тура испанской Примеры «Хетафе» на своем поле победил «Мальорку» со счетом 3:1.
В составе победителей дублем отметился Мартин Сатриано, а еще один гол на счету Заида Ромеро. За гостей единственный точный удар в активе Омара Маскареля.
Результат матча
ХетафеХетафе3:1МальоркаПальма-де-Мальорка
1:0 Мартин Сатриано 14' 2:0 Мартин Сатриано 41' 3:0 Саид Ромеро 63' 3:1 Омар Маскарель 66'
Хетафе: Давид Сория, Аллан Ньом, Даконам Ортега Дьене (Sebastian Boselli 71'), Домингуш Дуарте, Саид Ромеро, Хуан Иглесиас, Луис Милья, Мауро Арамбарри, Марио Мартин, Мартин Сатриано, Damian Caceres
Мальорка: Лео Роман, Мартин Вальент, Давид Лопес, Пабло Маффео, Серхи Дардер (Такума Асано 67'), Омар Маскарель, Мануэль Морланес (Абдон Пратс 80'), Ведат Мурики, Зиту Лувумбу, Jan Virgili (Антонио Санчес 67'), Luis Orejuela
Жёлтые карточки: Домингуш Дуарте 79', Марио Мартин 87' — Омар Маскарель 31', Пабло Маффео 43', Пабло Торре 75', Антонио Санчес 82'
«Хетафе» набрал 48 баллов и закрепился на седьмом месте в турнирной таблице Примеры, «Мальорка» с 39 очками — 17-я.