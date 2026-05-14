Стал известен состав сборной Франции, который примет участие в чемпионате мира 2026-го года.
Полузащитник «Реала» Эдуарду Камавинга и голкипер ПСЖ Люка Шевалье остались вне заявки на мундиаль.
Состав сборной Франции на чемпионат мира 2026-го года:
Вратари: Мик Меньян («Милан»), Брис Самба («Ренн»), Робен Риссер («Ланс»).
Защитники: Люка Динь («Эвертон»), Мало Гюсто («Челси»), Лукас Эрнандес (ПСЖ), Тео Эрнандес («Аль-Хиляль»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Максанс Лакруа («Кристал Пэлас»), Вильям Салиба («Арсенал»), Деотшанкюль Юпамекано («Бавария»).
Полузащитники: Н’Голо Канте («Фенербахче»), Ману Коне («Рома»), Адриен Рабьо («Милан»), Орельен Тчуамени («Реал» Мадрид), Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ).
Нападающие: Магнес Аклиуш («Монако»), Брэдли Баркола (ПСЖ), Райан Шерки («Манчестер Сити»), Усман Дембеле (ПСЖ), Дезире Дуэ (ПСЖ), Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас»), Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид), Майкл Олисе («Бавария»), Маркус Тюрам («Интер»).
Чемпионат мира по футболу стартует 11-го июня и продлится до 19-го июля. На стадии группового этапа сборная Франции сыграет против Сенегала, Ирака и Норвегии.