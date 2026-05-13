«Манчестер Сити» дома обыграл «Кристал Пэлас» в перенесенном матче 31-го тура АПЛ — 3:0.
Антуан Семеньо вывел хозяев вперед на 32-й минуте, а спустя восемь минут Омар Мармуш удвоил преимущество «горожан», а гол Савиньо на 84-й минуте установил окончательный счет в этой встрече.
Результат матча
Манчестер СитиМанчестер3:0Кристал ПэласЛондон
1:0 Энтойн Семеньо 32' 2:0 Омар Мармуш 40' 3:0 Савиньо 84'
Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Абдукодир Хусанов, Марк Гехи, Йошко Гвардиол (Жереми Доку 58'), Райан Айт Нури, Бернарду Силва (Матео Ковачич 79'), Савиньо, Филип Фоден (Джон Стоунс 82'), Энтойн Семеньо, Омар Мармуш (Райан Шерки 79'), Матеус Нунес (Натан Аке 58')
Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Тайрик Митчелл, Даниэль Муньос (Натаниэл Клайн 82'), Жейде Канво, Максанс Лакруа, Крис Ричардс, Бреннан Джонсон (Даити Камада 75'), Хефферсон Лерма, Уилл Хьюз (Йёрген Странн Ларсен 60'), Жан-Филипп Матета (Адам Уортон 60'), Ереми Пино (Исмаила Сарр 60')
Жёлтые карточки: Тайрик Митчелл 52' (Кристал Пэлас), Даити Камада 81' (Кристал Пэлас)
«Манчестер Сити» набрал 77 очков и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, «Кристал Пэлас» (44) — пятнадцатый.