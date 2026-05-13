Известный российский экс-футболист Павел Мамаев оценил информацию об интересе «ПСЖ» к хавбеку ЦСКА Матвею Кисляку.

Павел Мамаев globallookpress.com

«Почему интерес из Европы к нашим ребятам должен удивлять?  Ребята очень талантливые.  Я неоднократно говорил, что вообще считаю Матвея Кисляка самым талантливым игроком среди молодёжи.  Для меня новости об интересе "ПСЖ" неудивительны.  Если это действительно так, я буду очень рад и желаю ему оказаться в этом клубе.  Матвею это очень поможет развиться.  Складывается такое ощущение, что у него безграничный потенциал и по-футбольному сильный игрок.  У него есть всё, чтобы выходить на новый уровень.

Лёша Батраков на протяжении двух сезонов доказывает, что достоин перехода в европейский клуб.  Хотелось бы, чтобы всё это не осталось на уровне слухов, а ребятам действительно поступило хорошее предложение.  Пусть не от "ПСЖ", но от серьёзных клубов.  Сейчас вся страна болеет за "ПСЖ", чтобы Мотя выиграл Лигу чемпионов — это же прекрасно.  Ребята тоже это осознают.  Для нас, болельщиков, потрясающе, если наши ребята будут играть в Европе, а мы будем за ними следить», — цитирует Мамаева «Чемпионат».

В текущем сезоне РПЛ на счету 20-летнего Кисляка 28 матчей, в которых он забил 5 мячей и сделал 5 ассистов.