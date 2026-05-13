Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк может продолжить карьеру в ПСЖ. Об этом сообщает французское издание L’Équipe.

Матвей Кисляк — полузащитник ЦСКА globallookpress.com

Стало известно, что парижский клуб ищет замену на случай ухода хавбека Ли Кан Ина, к которому есть интерес со стороны нескольких клубов предстоящим летом.

ПСЖ запросил несколько отчетов о российском полузащитнике. В клубе считают Кисляка футболистом оборонительного плана, который соответствует игровым принципам главного тренера Луиса Энрике.

В нынешнем сезоне Кисляк провел за ЦСКА 28 матчей в рамках РПЛ, забил 6 голов и сделал 5 голевых передач. По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 20 млн евро.