Экс-защитник ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался о возможном назначении Сандро Шварца на пост главного тренера команды.

«Таким футбольным клубом, как ЦСКА, который имеет в своём активе победу в Кубке УЕФА, должен руководить тренер, у которого за плечами есть определённый опыт и победные традиции. Шварц неплохо себя проявил, когда работал в московском "Динамо", — команда была хорошо организована, сбалансированная. Думаю, он был бы хорошим выбором для ЦСКА. Что касается Марцела Лички, это очень открытая команда была, с акцентом больше на атаку. При таком подходе вряд ли можно рассчитывать на борьбу за чемпионский титул», — приводит слова Хомухи «Советский спорт».

Шварц ранее работал в России с московским «Динамо» с октября 2020 года по июнь 2022 года. Под его руководством «бело-голубые» в 2022-м году дошли до финала Кубка России и выиграли бронзовые медали РПЛ сезона-2021/2022.

ЦСКА в текущем сезоне с 48 очками занимает пятое место в турнирной таблице и за тур до финиша чемпионата лишился шансов на медали.