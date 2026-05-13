Лондонский «Челси» по-прежнему находится в поиске нового наставника, однако окончательного выбора руководство клуба пока не сделало. Как сообщает ESPN, среди возможных кандидатов рассматриваются Хаби Алонсо и Андони Ираола.

По данным источника, боссы синих продолжают анализировать разные варианты и не спешат принимать решение. При этом клуб склоняется к приглашению более опытного специалиста, чем Энцо Мареска и Лиам Росеньор, работавшие с командой по ходу текущего сезона.

После 36 сыгранных туров АПЛ «Челси» располагается на девятой строчке таблицы, набрав 49 очков. Сейчас и.о. главного тренера является Калум Макфарлейн.