Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на информацию о возможном переходе Константина Тюкавина из «Динамо» в «Зенит».

Дмитрий Булыкин globallookpress.com

«Если "Зенит" предложит большие деньги "Динамо", то Тюкавин может согласиться на трансфер. Этот переход можно представить. Но Костя говорил, что хочет из "Динамо" уехать в Европу. Ему проще уехать туда, где он будет себе строить международную карьеру.

Хотя в футболе говорят: "Никогда не говори никогда". Я бы на его месте попробовал себя в Европе и поиграл в Лиге чемпионов. Кто знает, когда к нам вернутся еврокубки», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Тюкавин сыграл 30 встреч во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал шесть ассистов.