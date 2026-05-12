Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о том, кто окажется в зоне стыковых матчей по итогам сезона РПЛ.

«Сочи уже отправился в Первую лигу. Что касается "Пари НН", то после такого сногсшибательного матча в исполнении ЦСКА психологическое состояние у нижегородцев будет неважное, футболисты будут подавленные, потому что потеряли важные три очка.

Думаю, что они составят компанию "Сочи", а в стыковые матчи отправятся махачкалинское "Динамо" и Акрон», — сказал Семшов «Матч ТВ».

После 29-и туров в РПЛ «Сочи» занимает последнее 16-е место в таблице с 21-м очком в активе, а на 15-й позиции располагается «Пари НН» (22). В зоне стыковых матчей находятся «Акрон» (27) и махачкалинское «Динамо» (25).