Центральный полузащитник ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк попал на радары элитных европейских клубов.

По данным известного инсайдера Экрема Конура, активный интерес к 20‑летнему хавбеку проявляют французский «ПСЖ», английский «Арсенал», а также бразильские «Фламенго» и «Палмейрас».

В основном составе ЦСКА Кисляк дебютировал в 2024 году. Всего в текущем сезоне он провёл 41 матч, в которых забил 8 мячей и отдал 8 голевых передач.

Портал Transfermarkt сейчас оценивает Кисляка в 20 млн евро, а его контракт с армейцами действует до 2029 года.