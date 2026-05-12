Наставник сборной России Валерий Карпин считает, что на него зря повесили ярлык о том, что он плохо относится к нападающему Артёму Дзюбе и считает его «любимчиком».

«Немножко утрированно, естественно. Что значит "любимчик"? До этого я говорил по поводу Захаряна: ему не дают играть. В смысле "не дают играть"? Ну, ни один тренер или руководитель себе не враг. Тренер — руководитель, который выбирает 11 футболистов на матч, — все. Если из 22 ты выбрал 11, значит, другие 11, которые не играют сегодня, — они не любимчики? Ну бред же. Пишут, что Дзюба у Карпина не любимчик, не пишут про другое — про то, что при мне в "Спартаке" он больше всех матчей сыграл», — сказал Карпин в интервью Надежде Стрелец.

После ухода из «Спартака» Дзюба неоднократно нелицеприятно высказывался в адрес Карпина. Тем не менее главный тренер вызвал его в состав сборной России в марте 2025 года на игру с Гренадой (5:0), где нападающий смог побить рекорд Александра Кержакова по голам за сборную.

Сейчас Дзюба выступает за тольяттинский «Акрон». Также в его карьере были «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал», «Локомотив» и турецкая «Адана Демирспор».