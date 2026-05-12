Наставник «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби высказался по итогам матча 36-го тура АПЛ с «Лидсом». Встреча прошла 11 мая и завершилась со счетом 1:1.

Роберто Де Дзерби globallookpress.com

«С первой минуты и до конца матча арбитр говорил мне: "Если вы выйдете из технической зоны, получите жёлтую карточку". Думаю, рефери сегодня были неспокойны. Возможно, они страдали от давления позавчерашнего дня. Игры с "Арсеналом".

Несомненно, мы страдали от давления из-за скорости мяча, из-за порядка на поле. Мы играли без страсти с мячом. Мы торопились. Но и арбитр сегодня был неспокоен. Я не знаю. Я не могу понять жалоб на вчерашний VAR, потому что Дэвида Райю атаковали не на 100, а на 200%, если вы хотите говорить о футболе», — цитирует специалиста пресс-служба лондонцев.

«Тоттенхэм» идет на 17-й строчке в таблице АПЛ, набрав 38 очков в 36 матчах.