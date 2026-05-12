Наставник «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби высказался по итогам матча 36-го тура АПЛ с «Лидсом».  Встреча прошла 11 мая и завершилась со счетом 1:1.

«С первой минуты и до конца матча арбитр говорил мне: "Если вы выйдете из технической зоны, получите жёлтую карточку".  Думаю, рефери сегодня были неспокойны.  Возможно, они страдали от давления позавчерашнего дня.  Игры с "Арсеналом".

Несомненно, мы страдали от давления из-за скорости мяча, из-за порядка на поле.  Мы играли без страсти с мячом.  Мы торопились.  Но и арбитр сегодня был неспокоен.  Я не знаю.  Я не могу понять жалоб на вчерашний VAR, потому что Дэвида Райю атаковали не на 100, а на 200%, если вы хотите говорить о футболе», — цитирует специалиста пресс-служба лондонцев.

«Тоттенхэм» идет на 17-й строчке в таблице АПЛ, набрав 38 очков в 36 матчах.