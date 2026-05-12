Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль не примет участия в чемпионате мира по футболу 2026 года. Журналистка COPE Аранча Родригес сообщила, что футболист не вошел в расширенный состав сборной Испании, в который вошли 55 игроков.

Даниэль Карвахаль globallookpress.com

Из «Реала» в этот список попали трое футболистов: защитники Дин Хейсен и Фран Гарсия, а также нападающий Гонсало Гарсия.

По информации издания Marca, от «Барселоны» в расширенный состав включены девять игроков: вратарь Жоан Гарсия, защитники Эрик Гарсия и Пау Кубарси, полузащитники Дани Ольмо, Педри, Фермин Лопес и Гави, а также нападающие Ферран Торрес и Ламин Ямаль.

По данным журналиста Мигеля Анхеля Диаса, в расширенном списке отсутствует и Альваро Мората. В итоговую заявку войдут 26 футболистов.