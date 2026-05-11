Капитан «Сочи» Марсело Алвес прокомментировал турнирное положение своей команды.

Марсело Алвес globallookpress.com

«Очень сложное было начало сезона, много изменений в клубе. Когда в футболе что-то не получается вне поля, то сложно добиться результата в играх. Было много изменений в структуре, не все задумки у Морено удавались, поскольку не смогли приглашать каких-то игроков. Это все влияло на нашу игру и результаты», — сказал Алвес «Совспорту».

После 29 матчей «Сочи» набрал 21 очко и занял последнее место в турнирной таблице РПЛ. Команда уже вылетела во второй дивизион, потеряв возможность остаться в высшем дивизионе.