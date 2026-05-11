Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от предстоящего матча 29-го тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром».

Джон Кордоба («Краснодар») globallookpress.com

«На "Краснодар" очень сильное давление, потому что они прекрасно понимают, что если пройдут "Динамо" без потерь, то станут чемпионами. Я не думаю, что "Оренбург" в последнем окажет какое-то сопротивление "Краснодару". Дома "быки" разорвут "Оренбург". Матч с "Динамо" вновь будет для "Краснодара" решающим. Думаю, "Динамо" окажет сопротивление, но "Краснодар" выиграет и вновь станет чемпионом», — цитирует Наумова «Чемпионат».

Встреча между командами состоится сегодня, 11 мая в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало матча — в 20:00 мск.