Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо прокомментировал победу своей команды над «Рубином» (2:1) в матче 29-го тура РПЛ.

«Сегодня стояла задача одержать победу в последнем домашнем матче нынешнего сезона. Не нужно было пропускать этот мяч в концовке. Я доволен тем, как команда сегодня играла, какой футбол мы показали. Мы не так много позволили сопернику в начале второго тайма, но и на тот момент было преимущество всего в один мяч. Мы недостаточно хладнокровно реализовывали свои моменты», — цитирует Карседо «Матч ТВ».

«Спартак» с 51 баллом занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.