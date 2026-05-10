Бывший тренер «Сочи» Александр Точилин оценил игру «Зенита» в матче 29-го тура РПЛ против южан (2:1).

Александр Ерохин — полузащитник «Зенита» globallookpress.com

«Удивлён, как "Зенит" отнёсся к матчу с "Сочи". Посчитали, что приехала команда, которая не выйдет на игру после долгой дороги. Первый тайм таким и получился. А когда уже "Зенит" клюнул петух в одно место, во втором тайме постарались исправить. Это удалось, но с большим трудом.

В нашем чемпионате любая команда будет биться до конца. Если ты выходишь с мыслью, что очки будут даваться легко, ты заблуждаешься. "Зенит" мог наступить на грабли, но Ерохин выручил», — сказал Точилин Чемпионату.

После этого матча «Зенит» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 65-ю очками в активе, опережая «Краснодар» на 2 балла и сыграв на одну игру больше. «Сочи» располагается на последней 16-й позиции с 21-м баллом.