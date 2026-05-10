«Сочи» уступил «Зениту» (1:2) в матче 29-го тура российской Премьер-лиги.

Игорь Осинькин — главный тренер «Сочи» globallookpress.com

После этого матча южане занимают последнее 16-е место в таблице РПЛ с 22 очками в активе.

В параллельном поединке махачкалинское «Динамо» сыграло вничью с грозненским «Ахматом» (1:1), набрав 25 баллов после 29-и туров.

Таким образом, южане потеряли математические шансы на выход в стыковые матчи по итогам сезона, отставая от махачкалинской команды на 3 балла перед последним 30-м туром в чемпионате России.

«Сочи» будет выступать в Первой лиге в следующем сезоне. Южане пробились в РПЛ по итогам прошлого сезона, но не смогли закрепиться в высшем дивизионе.