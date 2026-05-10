Главный бомбардир мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не сыграет в матче 35‑го тура чемпионата Испании против «Барселоны», сообщает сайт «сливочных».

27‑летний француз не успел восстановиться после мышечного повреждения на левой ноге, несмотря на то что участвовал в последних тренировках «Реала».

В итоге Мбаппе не был включён в официальную заявку мадридцев на «эль‑классико».

Встреча состоится сегодня, 10 мая, в 22:00 (мск) на «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. После этого матча каталонский клуб может обеспечить себе чемпионский титул.