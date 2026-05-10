«Бернли» сыграл вничью с «Астон Виллой» (2:2) в матче 36-го тура АПЛ.
У хозяев голами отметились Джейдон Энтони на 8-й минуте и Зиан Флемминг на 59-й минуте.
В составе «Астон Виллы» отличились Росс Баркли на 42-й минуте и Олли Уоткинс на 56-й минуте.
Результат матча
БёрнлиБёрнли2:2Астон ВиллаБирмингем
1:0 Джейдон Энтони 8' 1:1 Росс Баркли 42' 1:2 Олли Уоткинс 56' 2:2 Зиан Флемминг 59'
Бёрнли: Макс Вайс, Кайл Уолкер, Аксель Туанзебе, Максим Эстеве, Лукас Пирес, Флорентину Луиш (Джеймс Уорд-Праус 87'), Лесли Угочукву (Джош Лорент 79'), Ханнибал Межбри (Лайл Фостер 69'), Зиан Флемминг (Зеки Мохамед Амдуни 79'), Лум Чауна, Джейдон Энтони (Якоб Бруун Ларсен 87')
Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Виктор Линделёф (Лука Динь 74'), Ян Матсен (Эмилиано Буэндия 74'), Тайрон Мингс, Эзри Конса, Юри Тилеманс, Джон МакГинн (Леон Бэйли 85'), Росс Баркли (Дуглас Луис 80'), Мэтти Кэш (Ламаре Богард 80'), Олли Уоткинс, Морган Роджерс
Жёлтые карточки: Зиан Флемминг 60' — Тайрон Мингс 49'
После этого матча «Бернли» занимает предпоследнее 19-е место в таблице АПЛ с 21 очком в активе. «Астон Вилла» располагается на 5-й строчке с 59-ю баллами.