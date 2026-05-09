Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин высказался по поводу выхода своего клуба в РПЛ впервые в его истории, а также затронул тему испанского тренерского штаба и домашней арены.

Алексей Зинин fcrodina.com

«По‑моему, 13 или 14 испанских бригад работали раньше в российском футболе — ни одна не добилась результата. "Родина" вышла в РПЛ, и у нас тренерский штаб испанский. Мы привыкли к "Арене Химки". Здесь важна и практическая составляющая. Мы тренируемся на искусственном поле, и логично, что будем играть на искусственном поле. Хотя ещё может что‑то поменяться», — сказал Зинин «Чемпионату».

Вчера, 8 мая, за тур до окончания чемпионата «Родина» гарантировала себе выход в РПЛ после победы над «Челябинском» (2:0). Главным тренером команды является Хуан Диас.