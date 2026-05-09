«Манчестер Юнайтед» в гостях сыграл вничью с «Сандерлендом» в матче 36-го тура АПЛ — 0:0.

Бруну Фернандеш

За 90 минут ни одна из команд не смогла отличиться.

Результат матча

СандерлендСандерлендСандерленд0:0Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМанчестер
Сандерленд:  Робин Руфс,  Норди Мукиэле,  Лютсхарел Гертрейда,  Омар Альдерете,  Рейнилду Мандава,  Трай Хам (Натан Морайа-Уэлш 90'),  Гранит Джака,  Ноа Садики,  Энцо Ле Фе,  Чемсдин Талби (Нильсон Ангуло 79'),  Брайан Бробби
Манчестер Юнайтед:  Сенне Ламменс,  Люк Шоу,  Лисандро Мартинес,  Гарри Магуайр,  Нуссайр Мазрауи,  Бруну Фернандеш,  Кобби Майну,  Мэйсон Маунт,  Джошуа Зиркзее (Патрик Доргу 65'),  Матеус Кунья,  Амад Диалло (Брайан Мбемо 75')
Жёлтые карточки:  Мэйсон Маунт 54' (Манчестер Юнайтед),  Джошуа Зиркзее 58' (Манчестер Юнайтед),  Матеус Кунья 90+3' (Манчестер Юнайтед)

«Красные дьяволы» с 65 очками занимают третье место в АПЛ, «Сандерленд» (48) — двенадцатый.