«Манчестер Юнайтед» в гостях сыграл вничью с «Сандерлендом» в матче 36-го тура АПЛ — 0:0.
За 90 минут ни одна из команд не смогла отличиться.
Результат матча
СандерлендСандерленд0:0Манчестер ЮнайтедМанчестер
Сандерленд: Робин Руфс, Норди Мукиэле, Лютсхарел Гертрейда, Омар Альдерете, Рейнилду Мандава, Трай Хам (Натан Морайа-Уэлш 90'), Гранит Джака, Ноа Садики, Энцо Ле Фе, Чемсдин Талби (Нильсон Ангуло 79'), Брайан Бробби
Манчестер Юнайтед: Сенне Ламменс, Люк Шоу, Лисандро Мартинес, Гарри Магуайр, Нуссайр Мазрауи, Бруну Фернандеш, Кобби Майну, Мэйсон Маунт, Джошуа Зиркзее (Патрик Доргу 65'), Матеус Кунья, Амад Диалло (Брайан Мбемо 75')
Жёлтые карточки: Мэйсон Маунт 54' (Манчестер Юнайтед), Джошуа Зиркзее 58' (Манчестер Юнайтед), Матеус Кунья 90+3' (Манчестер Юнайтед)
«Красные дьяволы» с 65 очками занимают третье место в АПЛ, «Сандерленд» (48) — двенадцатый.