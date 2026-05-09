Матч 36-го тура АПЛ между «Сандерлендом» и «Манчестер Юнайтед» состоится 9 мая в 17:00 по мск.

«Сандерленд» занимает 12-е место, но при этом находится в 4 очках от еврозоны и претендует на еврокубки. На данный момент «кошки» не могут выиграть уже 3 тура. В рамках этой серии они проиграли «Астон Вилле» и «Ноттингем Форест», а также сыграли вничью с «Вулверхэмптоном».

«Ман Юнайтед» своей блистательной формой добился долгожданного выхода в Лигу чемпионов. «Красные дьяволы» выиграли 3 матча подряд, обыграв в том числе «Ливерпуль». Теперь они опережают «мерсисайдцев» на 6 очков в борьбе за бронзовые награды.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.45.

Коэффициенты букмекеров: 3.94 — победа «Сандерленда», 3.81 — ничья, 2.02 — победа «Манчестер Юнайтед».

Прогноз ИИ: «Манчестер Юнайтед» победит со счетом 1:0.

