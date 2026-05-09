Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот после ничьей с «Челси» (1:1) ответил на вопрос о перспективах своей команды в следующем сезоне.

«У болельщиков есть своё мнение относительно текущего сезона и оно не изменится. Но если летом мы сможем сделать всё то, что планируем, то станем совершенно другой командой, я в этом уверен на 100%.

Мы будем другими в плане результатов, всей ситуации в целом, но это не так просто, ведь порой ты знаешь, что должен делать, но далеко не всегда получается достичь именно того результата, о котором думаешь. Я чётко понимаю, чего нам не хватило в нынешнем сезоне, мы пытаемся это преодолеть с теми игроками, которые доступны, поскольку нам не хватает футболистов, которые находятся в форме — это одна из проблем.

Но те футболисты, которые выходят на поле, показывают, что готовы отдать все силы, однако ни на прошлой неделе, ни в прошедшей встрече этого не хватило, хотя своей игрой мы заслуживали большего. Во втором тайме матча [с "Челси"] игра чаще шла на половине поля соперника, в этом сезоне мы уже часто видели подобное: владение инициативой не всегда ведёт к опасным моментам», — приводит слова Слота официальный сайт «мерсисайдцев».

В нынешнем сезоне «Ливерпуль» занимает 4-е место в таблице АПЛ с 59-ю очками в активе после 36-и туров.