Защитник «Тоттенхэма» Педро Порро, выступающий за сборную Испании, планирует вернуться на родину. Издание Gol Digital сообщает, что «Барселона» и мадридский «Реал» заинтересованы в его услугах, видя в нём решение проблем с правым флангом обороны.

Контракт Порро с «Тоттенхэмом» действует до лета 2028 года, и лондонский клуб не готов расстаться с ним менее чем за 69 миллионов евро. Испанец намерен покинуть английскую Премьер-лигу.

«Барселона» активно ищет более атакующего и мобильного правого защитника для усиления команды под руководством Ханс-Дитера Флика.