«Манчестер Сити» разгромил «Брентфорд» (3:0) в матче 36-го тура английской Премьер-лиги.
В составе «горожан» голами отметились Жереми Доку на 60-й минуте, Эрлинг Холанн на 75-й и Омар Мармуш на 90+2-й минуте.
1:0 Жереми Доку 60' 2:0 Эрлинг Холанд 75' 3:0 Омар Мармуш 90+2'
Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Марк Гехи, Натан Аке, Бернарду Силва, Тейьяни Рейндерс (Филип Фоден 60'), Энтойн Семеньо, Райан Шерки (Омар Мармуш 60'), Жереми Доку (Савиньо 90'), Эрлинг Холанд, Матеус Нунес, Nico O'Reilly
Брентфорд: Кивин Келлехер, Нэйтан Коллинз, Кристоффер Аер, Микаель Кайоде, Миккель Дамсгор (Данго Уаттара 68'), Матиас Йенсен, Егор Ярмолюк (Джордан Хендерсон 79'), Аарон Хики (Витали Янельт 61'), Игор Тиаго, Кевин Шаде, Кин Льюис-Поттер
Жёлтые карточки: Бернарду Силва 36', Nico O'Reilly 74', Матеус Нунес 88', Омар Мармуш 90+5' — Кристоффер Аер 80', Джордан Хендерсон 88'
После этого матча «Манчестер Сити» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 74 очками в активе. «Брентфорд» — на 8-й позиции (51).