Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин сообщил об автоматическом продлении контракта с главным тренером Хуаном Диасом.

«Мы стараемся заранее всё предусмотреть. У испанцев была опция в контракте: если будет решена задача, то договор пролонгируется ещё на год. Поэтому мы продолжаем работать дальше», — сказал Зинин «СЭ».

Благодаря победе в 33‑м туре Первой лиги над «Челябинском» московская «Родина» впервые в своей истории гарантировала себе выход в РПЛ.

48‑летний Диас принял клуб в сентябре 2025 года. Ранее он трудился в молодёжной команде испанской «Севильи».