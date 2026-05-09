Бразильский полузащитник Каземиро не станет забивать себе голову поиском нового клуба, а доверится судьбе, точнее, своей жене.

По данным журналиста Сэма Лакхерста, 34‑летний бразилец делегирует право выбора команды своей супруге — за то, что она поддерживала его на протяжении многих сезонов, когда он выступал за «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

Летом Каземиро покинет манкунианцев, за которых играл с 2022 года. Всего в составе английского клуба опорник провёл 159 матчей, забил 26 голов и отдал 14 результативных передач.