Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик высказался о ничейном результате своей команды в матче 36-го тура английской Премьер-лиги против «Сандерленда» (0:0).

«Это был непростой матч. Надо отдать должное "Сандерленду", мы понимали, что этот выезд будет не из лёгких. Порой играли слишком глубоко и были далеки от лучшей версии себя. Но мы работаем над тем, чтобы извлекать что-то полезное и из тех игр, которые у нас не получились.

Произвели замены, пытались войти в игровой ритм. Мне всё равно нравится, что в ряде эпизодов у нас были предпосылки для улучшения качества игры. Заработать очко и сыграть всухую — это вполне неплохо», — приводит слова Каррика официальный сайт «красных дьяволов».

После этого матча «Манчестер Юнайтед» занимает 3-е место в таблице АПЛ с 65-ю очками в активе. В следующем поединке «красные дьяволы» сыграют против «Ноттингем Форест» 17-го мая.