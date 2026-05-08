По данным издания Daily Mail, хавбек «Челси» Коул Палмер готов рассмотреть возможность трансфера в «Манчестер Юнайтед».

Коул Палмер globallookpress.com

Напомним, что к 24‑летнему англичанину манкунианцы проявляли большой интерес летом 2025 года, но тогда переход не состоялся, несмотря на желание Палмера сменить обстановку.

Сам игрок не раз в интервью заявлял о желании вернуться в Манчестер, который ему нравится как город гораздо больше, чем Лондон. За «Челси» Палмер играет с 2023 года, перебравшись из «Манчестер Сити».

Всего в этом сезоне полузащитник провёл за «синих» 27 матчей, забил 10 мячей и сделал 3 голевые передачи.