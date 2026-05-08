Полузащитник «Ноттингем Форест» Морган Гиббс-Уайт стал лучшим игроком апреля в Английской Премьер-лиге, как сообщает пресс-служба лиги.

За прошедший месяц 26-летний футболист сыграл три матча в АПЛ, забив четыре гола и отдав одну результативную передачу. Особенно впечатляющим стал его хет-трик в матче против «Бернли» (4:1) в 33-м туре.

На звание лучшего игрока месяца также претендовали Джаррод Боуэн из «Вест Хэма», Райан Шерки из «Манчестер Сити», Паскаль Гросс из «Брайтона», Константинос Мавропанос и Ноа Окафор из «Вест Хэма», а также Нико О'Райли и Алекс Скотт из «Манчестер Сити» и «Борнмута» соответственно.