ЦСКА рассматривает возможность назначения итальянского специалиста Стефано Пиоли на пост главного тренера, сообщает LaViola.it.

По информации источника, 60-летний тренер в данный момент не проявил готовности к переезду и работе в России, несмотря на интерес со стороны московского клуба.

Последним местом работы Пиоли была «Фиорентина», которую он возглавлял с июля по ноябрь 2025 года. До этого он также работал в «Аль-Насре», «Милане», «Интере» и ряде других итальянских клубов.

Ранее ЦСКА расстался с главным тренером Фабио Челестини. После его ухода обязанности главного тренера исполняет Дмитрий Игдисамов.