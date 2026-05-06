После матча 29‑го тура РПЛ между «Зенитом» и «Сочи» состоится официальное прощание с голкипером‑петербуржцем Михаилом Кержаковым, который покидает клуб.

«Сезон 2025/2026 — финальный для Кержакова в качестве футболиста сине‑бело‑голубых, именно поэтому заключительный домашний матч "Зенита" будет посвящён проводам вратаря.

Михаил Кержаков, являющийся игроком‑рекордсменом клуба по числу трофеев, попрощается с болельщиками на поле сразу после финального свистка», — говорится на сайте «Зенита».

Сейчас Михаилу Кержакову, который является младшим братом знаменитого нападающего Александра Кержакова, 39 лет. Он — воспитанник СШОР «Зенит». Всего за основной состав клуба провёл 138 матчей, в которых 54 раза отстоял всухую.