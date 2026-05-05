Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал слухи о возможном назначении главного тренера «железнодорожников» Михаила Галактионова на аналогичную должность в ЦСКА.

Михаил Галактионов
Михаил Галактионов globallookpress.com

«Если ЦСКА действительно заинтересован в Галактионове, мне непонятно, для чего это надо тренеру.  Понимаю, когда приглашают в ведущий европейский клуб.

Внутри России менять "Локомотив" на ЦСКА — это менять шило на мыло.  Что Галактионов выигрывает?  Результаты у ЦСКА не лучше.  Какой смысл менять клуб, где тебя приняли, где сложились отношения.  Ты выстроил команду.  Но вопрос — будет ли для "Локомотива" это потерей.  Галактионов работает четыре года, но результата нет.  Его ошибки продолжаются.  Вторая часть чемпионата проводится плохо», — сказал Наумов Чемпионату.

Ранее Галактионов прокомментировал новость о его возможном назначении в ЦСКА.

Напомним, что армейцы приняли решение уволить Фабио Челестини с поста главного тренера.