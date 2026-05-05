Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал слухи о возможном назначении главного тренера «железнодорожников» Михаила Галактионова на аналогичную должность в ЦСКА.

«Если ЦСКА действительно заинтересован в Галактионове, мне непонятно, для чего это надо тренеру. Понимаю, когда приглашают в ведущий европейский клуб.

Внутри России менять "Локомотив" на ЦСКА — это менять шило на мыло. Что Галактионов выигрывает? Результаты у ЦСКА не лучше. Какой смысл менять клуб, где тебя приняли, где сложились отношения. Ты выстроил команду. Но вопрос — будет ли для "Локомотива" это потерей. Галактионов работает четыре года, но результата нет. Его ошибки продолжаются. Вторая часть чемпионата проводится плохо», — сказал Наумов Чемпионату.

Ранее Галактионов прокомментировал новость о его возможном назначении в ЦСКА.

Напомним, что армейцы приняли решение уволить Фабио Челестини с поста главного тренера.