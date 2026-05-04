Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов отреагировал на новость об интересе к его персоне со стороны ЦСКА.

«Вся наша команда и тренерский штаб сосредоточены на успешном окончании сезона. Хочу обратиться к представителям СМИ — относитесь к клубу уважительно, перепроверяйте информацию и не публикуйте недостоверную», — цитирует Галактионова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что пост главного тренера ЦСКА стал вакантным после отставки Фабио Челестини.

«Локомотив» под руководством Челестини идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.