ЦСКА официально сообщил о прекращении сотрудничества с главным тренером Фабио Челестини.  Решение было принято по взаимному согласию сторон.  Информация опубликована на сайте московского клуба.

Фабио Челестини

Вместе со швейцарским специалистом команду покидает весь тренерский штаб.  В армейском клубе поблагодарили Челестини за проделанную работу.

На данный момент ЦСКА занимает шестое место в таблице РПЛ, набрав 45 очков.  Команда не побеждает в чемпионате уже пять туров подряд, на её счету три ничьи и два поражения в этом отрезке.

В следующем матче РПЛ армейцы сыграют против «Пари НН».  Встреча состоится 11 мая.