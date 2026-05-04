ЦСКА официально сообщил о прекращении сотрудничества с главным тренером Фабио Челестини. Решение было принято по взаимному согласию сторон. Информация опубликована на сайте московского клуба.

Вместе со швейцарским специалистом команду покидает весь тренерский штаб. В армейском клубе поблагодарили Челестини за проделанную работу.

На данный момент ЦСКА занимает шестое место в таблице РПЛ, набрав 45 очков. Команда не побеждает в чемпионате уже пять туров подряд, на её счету три ничьи и два поражения в этом отрезке.

В следующем матче РПЛ армейцы сыграют против «Пари НН». Встреча состоится 11 мая.