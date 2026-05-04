Рафинья намерен продолжить выступления за «Барселону», несмотря на интерес со стороны других клубов. Ранее появлялась информация о том, что на бразильского футболиста претендуют три клуба из Саудовской Аравии.

По данным издания As, Рафинья не намерен рассматривать предложения от других команд, так как в «Барселоне» чувствует себя комфортно и получает поддержку как от команды и тренерского штаба, так и от болельщиков.

«Барселона» также осведомлена о желании Рафиньи остаться в клубе. В настоящее время клуб ожидает предложений по вингеру, чтобы оценить текущую ситуацию. Несмотря на стремление «блауграны» извлечь выгоду от трансферов, продажа Рафиньи не входит в число приоритетных задач.

В текущем сезоне Рафинья отличился 11 голами и тремя результативными передачами в 20 матчах Ла Лиги.