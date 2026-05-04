Клуб пока не сообщает, когда Менди сможет вернуться на поле. Это уже четвертая травма француза в текущем сезоне. В сезоне 2025/2026 Менди принял участие в девяти матчах «Реала» во всех турнирах.

По данным медицинского обследования, проведенного командой, у Менди выявлено повреждение сухожилия прямой мышцы на правой ноге. Восстановление футболиста будет проходить под наблюдением специалистов.

Мадридский «Реал» раскрыл детали травмы, полученной защитником Ферланом Менди в матче 34-го тура Ла Лиги против «Эспаньола» .

