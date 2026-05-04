Мадридский «Реал» раскрыл детали травмы, полученной защитником Ферланом Менди в матче 34-го тура Ла Лиги против «Эспаньола».
По данным медицинского обследования, проведенного командой, у Менди выявлено повреждение сухожилия прямой мышцы на правой ноге. Восстановление футболиста будет проходить под наблюдением специалистов.
Клуб пока не сообщает, когда Менди сможет вернуться на поле. Это уже четвертая травма француза в текущем сезоне. В сезоне 2025/2026 Менди принял участие в девяти матчах «Реала» во всех турнирах.