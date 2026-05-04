Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал поражение своей команды от «Тоттенхэма» (1:2) в матче 35-го тура АПЛ.

Испанский специалист отметил, что результат стал для него разочарованием. По словам Эмери, соперник очень сильно провёл первую половину встречи, действовал собранно и сумел быстро забить два мяча, что во многом предопределило ход игры.

«Мы пытались отыграться и в самой концовке даже смогли забить, но в итоге проиграли. "Тоттенхэм" заслужил победу. Нам нужно забыть об этой игре и дальше продолжать борьбу», — сказал Эмери пресс-службе клуба.

После 35 туров «Астон Вилла» занимает пятое место в таблице АПЛ.