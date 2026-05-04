«Ноттингем Форест» обыграл «Челси» (3:1) в матче 35-го тура английской Премьер-лиги.

В 1-м тайме гости забили два безответных гола, отличились Тайво Авонийи на 2-й минуте и Игор Жезус на 15-й минуте с пенальти.

Уже на 45+10-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Ноттингем Форест», но полузащитник «Челси» Коул Палмер не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.

Во 2-м отрезке команды обменялись голами. У гостей отличился Тайво Авонийи на 52-й минуте, а в составе «Челси» голом отметился Жоао Педро на 90+3-й минуте.

Результат матча Челси Лондон 1:3 Ноттингем Форест Ноттингем 0:1 Тайво Авонийи 2' 0:2 Игор Жезус 15' пен. 0:3 Тайво Авонийи 52' 1:3 Жоао Педро 90+3' Челси: Роберт Санчес ( Филип Йоргенсен 66' ), Мало Гюсто, Олуватосин Адарабиойо ( Леви Колвилл 46' ), Марк Кукурелья, Трево Чалоба, Ромео Лавиа ( Андрей Сантос 58' ), Мойсес Кайседо, Коул Палмер, Энцо Фернандес, Жоао Педро, Jesse Derry ( Лиам Дилап 45' ) Ноттингем Форест: Матц Зельс, Лука Нец, Морато, Зак Эбботт ( Неко Уильямс 45' ), Игор Жезус ( Никола Миленкович 46' ), Джеймс Макати, Николас Домингес ( Эллиот Андерсон 46' ), Райан Йейтс, Тайво Авонийи, Дилан Баква ( Омари Хатчинсон 80' ), Жаир Кунья ( Морган Гиббз-Уайт 46' ) Жёлтые карточки: Мало Гюсто 14', Мойсес Кайседо 78', Лиам Дилап 78' — Морато 10'

Статистика матча 5 Удары в створ 4 7 Удары мимо 1 66 Владение мячом 34 7 Угловые удары 1 1 Офсайды 1 12 Фолы 10

После этого матча «Ноттингем Форест» занимает 16-е место в таблице АПЛ с 42 очками в активе. «Челси» — на 9-й строчке с 48-ю баллами.