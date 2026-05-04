«Ноттингем Форест» обыграл «Челси» (3:1) в матче 35-го тура английской Премьер-лиги.
В 1-м тайме гости забили два безответных гола, отличились Тайво Авонийи на 2-й минуте и Игор Жезус на 15-й минуте с пенальти.
Уже на 45+10-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Ноттингем Форест», но полузащитник «Челси» Коул Палмер не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.
Во 2-м отрезке команды обменялись голами. У гостей отличился Тайво Авонийи на 52-й минуте, а в составе «Челси» голом отметился Жоао Педро на 90+3-й минуте.
Результат матча
ЧелсиЛондон1:3Ноттингем ФорестНоттингем
0:1 Тайво Авонийи 2' 0:2 Игор Жезус 15' пен. 0:3 Тайво Авонийи 52' 1:3 Жоао Педро 90+3'
Челси: Роберт Санчес (Филип Йоргенсен 66'), Мало Гюсто, Олуватосин Адарабиойо (Леви Колвилл 46'), Марк Кукурелья, Трево Чалоба, Ромео Лавиа (Андрей Сантос 58'), Мойсес Кайседо, Коул Палмер, Энцо Фернандес, Жоао Педро, Jesse Derry (Лиам Дилап 45')
Ноттингем Форест: Матц Зельс, Лука Нец, Морато, Зак Эбботт (Неко Уильямс 45'), Игор Жезус (Никола Миленкович 46'), Джеймс Макати, Николас Домингес (Эллиот Андерсон 46'), Райан Йейтс, Тайво Авонийи, Дилан Баква (Омари Хатчинсон 80'), Жаир Кунья (Морган Гиббз-Уайт 46')
Жёлтые карточки: Мало Гюсто 14', Мойсес Кайседо 78', Лиам Дилап 78' — Морато 10'
После этого матча «Ноттингем Форест» занимает 16-е место в таблице АПЛ с 42 очками в активе. «Челси» — на 9-й строчке с 48-ю баллами.