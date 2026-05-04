Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов высказался об изменениях, которые привнес в команду после назначения на этот пост.

«Мы пришли, начали работать, и первый наш матч был с "Зенитом". Мы сразу говорили: мы хотим играть в футбол. Это наш лозунг, наш плакат, с которым мы сюда зашли. И да, сейчас, понимая, что время проходит, мы пытаемся быть более сбалансированными. Вы видите, что, допустим, в матче со "Спартаком" мы больше оборонялись и, как мы считаем, делали это качественно. Мы противопоставили "Спартаку" свои козыри в обороне, добавили изменения. Главное ещё, что у нас появились футболисты, которые раньше не так много времени проводили на поле: и Рахманович, и Витюгов — сейчас они для нас важные игроки. Это тоже большое изменение: мы немного вдохнули новую кровь в состав», — цитирует Булатова «Матч ТВ».

В настоящий момент «Крылья Советов» занимают одиннадцатое место в турнирной таблице чемпионата России.