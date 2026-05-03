В матче 32-го тура французской Лиги 1 «Осер» в родных стенах победил «Анже» со счетом 3:1.
На дубль Секу Мары и точный удар Лассина Синайоко гости ответили только голом престижа Годуина Коялипу.
1:0 Секу Мара 12' 2:0 Секу Мара 61' 3:0 Лассин Синайоко 67' 3:1 Годюэн Койялипу 77' пен.
Осер: Тео Де Персен, Ламин Си, Синали Дьоманде, Брайан Око, Гидеон Менса (Клеман Акпа 79'), Науиру Ахамада (Лассо Кулибали 79'), Элиша Овусу, Кевин Дануа (Ассан Диуссе 87'), Лассин Синайоко, Секу Мара (Хосуэ Казимир 79'), Дэнни Намасо (Mamoudou Cissokho 90')
Анже: Эрве Коффи, Жак Экоми, Жордан Лефор, Лилиан Раолисоа (Флоран Анен 86'), Харис Белькебла, Бранко ван ден Бомен (Карлан Аркус 86'), Пьеррик Капелле (Годюэн Койялипу 62'), Амин Сбай, Питер Проспер (Луи Мутон 62'), Усман Камара, Marius Louer (Ланрой Машин 71')
Жёлтые карточки: Брайан Око 49', Лассин Синайоко 68' — Амин Сбай 45+1', Пьеррик Капелле 53', Карлан Аркус 90+6'
Красная карточка: Амин Сбай 45+1' (Анже)
«Осер» набрал 28 очков, но остался на 16-й строчке в турнирной таблице Лиги 1, «Анже» с 34 баллами идет 13-м.
В параллельной игре «Париж» разгромил «Брест» со счетом 4:0. Забитыми мячами смогли отметиться Руди Матондо (дважды), Виллем Геббелс и Лука Колеошо.
Благодаря победе «Париж» набрал 41 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице, «Брест» (38) — идет следом.
И, наконец, «Страсбург» на своем поле проиграл «Тулузе» с результатом 1:2. Счет открыли хозяева усилиями Сэмюэля Амо-Амею. Гости ответили на это голами Даянна Метали и Эмерсонна.
«Тулуза» с 41 очком идет 10-й в турнирной таблице, «Страсбург» (46) — 8-й.