В матче 32-го тура французской Лиги 1 «Осер» в родных стенах победил «Анже» со счетом 3:1.

На дубль Секу Мары и точный удар Лассина Синайоко гости ответили только голом престижа Годуина Коялипу.

Результат матча Осер Осер 3:1 Анже Анже 1:0 Секу Мара 12' 2:0 Секу Мара 61' 3:0 Лассин Синайоко 67' 3:1 Годюэн Койялипу 77' пен. Осер: Тео Де Персен, Ламин Си, Синали Дьоманде, Брайан Око, Гидеон Менса ( Клеман Акпа 79' ), Науиру Ахамада ( Лассо Кулибали 79' ), Элиша Овусу, Кевин Дануа ( Ассан Диуссе 87' ), Лассин Синайоко, Секу Мара ( Хосуэ Казимир 79' ), Дэнни Намасо ( Mamoudou Cissokho 90' ) Анже: Эрве Коффи, Жак Экоми, Жордан Лефор, Лилиан Раолисоа ( Флоран Анен 86' ), Харис Белькебла, Бранко ван ден Бомен ( Карлан Аркус 86' ), Пьеррик Капелле ( Годюэн Койялипу 62' ), Амин Сбай, Питер Проспер ( Луи Мутон 62' ), Усман Камара, Marius Louer ( Ланрой Машин 71' ) Жёлтые карточки: Брайан Око 49', Лассин Синайоко 68' — Амин Сбай 45+1', Пьеррик Капелле 53', Карлан Аркус 90+6' Красная карточка: Амин Сбай 45+1' (Анже)

Статистика матча 10 Удары в створ 3 6 Удары мимо 5 56 Владение мячом 44 4 Угловые удары 6 2 Офсайды 0 12 Фолы 2

«Осер» набрал 28 очков, но остался на 16-й строчке в турнирной таблице Лиги 1, «Анже» с 34 баллами идет 13-м.

В параллельной игре «Париж» разгромил «Брест» со счетом 4:0. Забитыми мячами смогли отметиться Руди Матондо (дважды), Виллем Геббелс и Лука Колеошо.

Благодаря победе «Париж» набрал 41 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице, «Брест» (38) — идет следом.

И, наконец, «Страсбург» на своем поле проиграл «Тулузе» с результатом 1:2. Счет открыли хозяева усилиями Сэмюэля Амо-Амею. Гости ответили на это голами Даянна Метали и Эмерсонна.

«Тулуза» с 41 очком идет 10-й в турнирной таблице, «Страсбург» (46) — 8-й.