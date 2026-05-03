В 28-м туре Российской Премьер-Лиги прошел матч между тольяттинским «Акроном» и «Краснодаром». Победу одержала команда гостей, выиграв со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий «Краснодара» Джон Кордоба на 72-й минуте. Однако на 53-й минуте его гол был отменен после просмотра VAR из-за нарушения правил в атаке.

Результат матча Акрон Тольятти 0:1 Краснодар Краснодар Акрон: Беншимол, Gudiev, Pestryakov, Escoval, Nedelcearu, Bokoev, Fernandez, Djakovac, Khosonov, Maradishvili, Dzyuba Краснодар: Витор Тормена, Жуан Баши, Agkatsev, Gonzalez Apud, J.Junior, Olaza, Chernikov, Lenini, Spertsyan, Krivtsov, Cordoba

После этого матча «Краснодар» остался на первой строчке турнирной таблицы чемпионата России. Действующие чемпионы набрали 63 очка после 28 игр. Они опережают ближайшего преследователя, «Зенит», на одно очко. «Акрон», набрав 27 очков, занимает 12-е место.