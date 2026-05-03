Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подвел итог матча против «Осасуны»(2:1).

«Игроки празднуют. Я рад за команду и за клуб. Матч был очень сложным, особенно в первом тайме. Мы хотели победить здесь. В концовке встречи мы хорошо оборонялись.

В первой половине мы тоже контролировали игру, но во втором тайме — лучше. Выход де Йонга был связан с желтой карточкой Гави, а Рэшфорд вышел, чтобы добавить скорости игре.

Сегодня мы сделали свою работу — это самое главное. То, что произойдет завтра, уже не в наших руках. Победу в турнире всегда отмечают — будь то завтра или на следующей неделе. Отпразднуем, когда это произойдет. Сейчас нам остается ждать», — приводит слова Флика Marca.

После этой игры «Барселона» с 88 очками уверенно лидирует в турнирной таблице Примеры, «Осасуна» с 42 баллами идет десятой.