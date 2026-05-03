«Астон Вилла» на своем поле потерпела поражение от «Тоттенхэма» в матче 35-го тура АПЛ со счетом 1:2.
Конор Галлахер вывел гостей вперед уже на 12-й минуте матча, а на 25-й минуте Ришарлисон удвоил преимущество «шпор». В компенсированное время Эмилиано Буэндия сократил разрыв, но на большее хозяев не хватило.
Результат матча
Астон ВиллаБирмингем0:2ТоттенхэмЛондон
0:1 Конор Галлахер 12' 0:2 Ришарлисон 25'
Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Виктор Линделёф, Тайрон Мингс, Ян Матсен, Ламаре Богард, Мэтти Кэш, Юри Тилеманс, Росс Баркли, Джейдон Санчо, Морган Роджерс, Тэмми Абрахам (Олли Уоткинс 60')
Тоттенхэм: Антонин Кински, Дестини Удоджи, Микки ван де Вен, Кевин Дансо, Конор Галлахер, Жоау Палинья, Родриго Бентанкур (Ив Биссума 67'), Педро Порро, Ришарлисон, Матис Тель, Рандаль Коло Муани (Джед Спенс 66')
Жёлтые карточки: Росс Баркли 51', Морган Роджерс 77' — Рандаль Коло Муани 27', Родриго Бентанкур 45', Матис Тель 74'
«Тоттенхэм» набрал 37 очков и выбрался из зоны вылета, занимая 17-е место в АПЛ. «Астон Вилла» (58) — пятая.