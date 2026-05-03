«Астон Вилла» на своем поле потерпела поражение от «Тоттенхэма» в матче 35-го тура АПЛ со счетом 1:2.

Конор Галлахер вывел гостей вперед уже на 12-й минуте матча, а на 25-й минуте Ришарлисон удвоил преимущество «шпор». В компенсированное время Эмилиано Буэндия сократил разрыв, но на большее хозяев не хватило.

Результат матча Астон Вилла Бирмингем 0:2 Тоттенхэм Лондон 0:1 Конор Галлахер 12' 0:2 Ришарлисон 25' Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Виктор Линделёф, Тайрон Мингс, Ян Матсен, Ламаре Богард, Мэтти Кэш, Юри Тилеманс, Росс Баркли, Джейдон Санчо, Морган Роджерс, Тэмми Абрахам ( Олли Уоткинс 60' ) Тоттенхэм: Антонин Кински, Дестини Удоджи, Микки ван де Вен, Кевин Дансо, Конор Галлахер, Жоау Палинья, Родриго Бентанкур ( Ив Биссума 67' ), Педро Порро, Ришарлисон, Матис Тель, Рандаль Коло Муани ( Джед Спенс 66' ) Жёлтые карточки: Росс Баркли 51', Морган Роджерс 77' — Рандаль Коло Муани 27', Родриго Бентанкур 45', Матис Тель 74'

Статистика матча 0 Удары в створ 4 0 Удары мимо 3 41 Владение мячом 59 3 Угловые удары 4 2 Офсайды 4 11 Фолы 9

«Тоттенхэм» набрал 37 очков и выбрался из зоны вылета, занимая 17-е место в АПЛ. «Астон Вилла» (58) — пятая.00