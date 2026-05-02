Руководство «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к центральному защитнику «Тоттенхэма» Микки ван де Вену и рассматривает возможность его подписания в летнее трансферное окно.

Как сообщает Daily Mail, скауты «красных дьяволов» внимательно следят за 25-летним нидерландским футболистом, который выделяется скоростью, надежностью в отборе и уверенной игрой в обороне. В клубе из Манчестера рассчитывают летом предпринять попытку трансфера игрока сборной Нидерландов.

По оценкам специалистов, текущая рыночная стоимость ван де Вена составляет около 65 миллионов евро. За «Тоттенхэм» защитник выступает с 2023 года.

В нынешнем сезоне АПЛ футболист провел 31 матч, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.