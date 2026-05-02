«Атлетико» на выезде одержал победу над «Валенсией» в матче 34-го тура Ла Лиги со счетом 2:0.

Счет открыл Икер Луке на 74-й минуте встречи. Мигель Кубо удвоил преимущество гостей на 83-й минуте.

Результат матча

Валенсия Валенсия 0:2 Атлетико Мадрид

0:1 Iker Luque 74'

Валенсия: Столе Димитриевски, Ренсо Саравия ( Даниэль Раба 82' ), Сесар Таррега, Хосе Луис Гайя ( Хесус Васкес Алькальде 73' ), Пепелу, Родригес Гидо, Филип Угринич ( Диего Лопес 59' ), Луис Риоха ( Уго Дуро 59' ), Хави Герра, Садик Умар, Ларджи Рамазани ( Арно Данжума 73' )

Атлетико: Хуан Муссо, Клеман Лангле, Робен Ле Норман, Науэль Молина, Тьяго Альмада ( Коке 73' ), Обед Варгас, Родриго Мендоса ( Антуан Гризманн 73' ), Rayane Belaid ( Iker Luque 63' ), Javier Morcillo, Julio Diaz, Javier Bonar

Жёлтые карточки: Сесар Таррега 67' — Тьяго Альмада 29', Родриго Мендоса 52', Обед Варгас 61'