«Атлетико» на выезде одержал победу над «Валенсией» в матче 34-го тура Ла Лиги со счетом 2:0.
Счет открыл Икер Луке на 74-й минуте встречи. Мигель Кубо удвоил преимущество гостей на 83-й минуте.
Результат матча
ВаленсияВаленсия0:2АтлетикоМадрид
0:1 Iker Luque 74'
Валенсия: Столе Димитриевски, Ренсо Саравия (Даниэль Раба 82'), Сесар Таррега, Хосе Луис Гайя (Хесус Васкес Алькальде 73'), Пепелу, Родригес Гидо, Филип Угринич (Диего Лопес 59'), Луис Риоха (Уго Дуро 59'), Хави Герра, Садик Умар, Ларджи Рамазани (Арно Данжума 73')
Атлетико: Хуан Муссо, Клеман Лангле, Робен Ле Норман, Науэль Молина, Тьяго Альмада (Коке 73'), Обед Варгас, Родриго Мендоса (Антуан Гризманн 73'), Rayane Belaid (Iker Luque 63'), Javier Morcillo, Julio Diaz, Javier Bonar
Жёлтые карточки: Сесар Таррега 67' — Тьяго Альмада 29', Родриго Мендоса 52', Обед Варгас 61'
«Атлетико» набрал 63 очка и закрепился на четвертой строчке Ла Лиги, «Валенсия» с 39 баллами опустилась на 13-е место в турнирной таблице.