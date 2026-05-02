Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино заявил, что во время совместной работы с Лионелем Месси в «ПСЖ» между ними никогда не возникало конфликтов.

Лионель Месси
Лионель Месси globallookpress.com

«В клубе уровня "ПСЖ" любое решение сразу получает огромный отклик.  Помню момент, когда я заменил Лео Месси.  Это произошло потому, что врачи сообщили о проблемах с его коленом.  Но после этого многие начали говорить, что, например, Гвардиола никогда бы не убрал Месси с поля и что я не понимаю важности Лео для команды.  Однако никаких проблем между нами никогда не было», — рассказал Почеттино в подкасте The Overlap.

Аргентинский тренер возглавлял «ПСЖ» с января 2021 года по июль 2022-го.  Сам Месси выступал за парижан с 2021 по 2023 год.