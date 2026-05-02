Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино заявил, что во время совместной работы с Лионелем Месси в «ПСЖ» между ними никогда не возникало конфликтов.

«В клубе уровня "ПСЖ" любое решение сразу получает огромный отклик. Помню момент, когда я заменил Лео Месси. Это произошло потому, что врачи сообщили о проблемах с его коленом. Но после этого многие начали говорить, что, например, Гвардиола никогда бы не убрал Месси с поля и что я не понимаю важности Лео для команды. Однако никаких проблем между нами никогда не было», — рассказал Почеттино в подкасте The Overlap.

Аргентинский тренер возглавлял «ПСЖ» с января 2021 года по июль 2022-го. Сам Месси выступал за парижан с 2021 по 2023 год.