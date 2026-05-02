«Ницца» примет «Ланс» в матче 32-го тура Лиги 1. Поединок состоится 2 мая в 22:05 мск.

«Ницца» ведет борьбу за выживание и за 3 тура до конца совсем близко к своей цели. Семь очков отделяют команду от зоны вылета, тогда как зона плей-офф в 5 баллах. Вполне возможно, что хозяевам хватит одной победы в оставшихся турах.

«Ланс» приехал за победой. Клуб борется за титул с ПСЖ и сейчас отстает на 7 пунктов. При этом гости имеют 4 поединка в запасе, а ПСЖ в этом туре уже сыграл вничью. «Ланс» понимает, что хоть какие-то шансы еще есть и будет идти до конца. Коллектив проводит отличный сезон — метит в ЛЧ, ведет борьбу за титул и может победить в Кубке Франции. При любом раскладе «кроваво-желтые» уже победители.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.85.

Котировки букмекеров: 4.86 — победа «Ниццы», 4.24 — ничья, 1.68 — победа «Ланса».

Прогноз ИИ: «Ницца» выиграет со счетом 2:1.

