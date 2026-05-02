Бывший главный тренер «Балтики» Валерий Непомнящий отреагировал на травму лучшего бомбардира калининградцев Брайана Хиля, который выбыл до конца сезона.

Валерий Непомнящий globallookpress.com

«Конечно, потеря Хиля значимая, это важная фигура и персона, как бы мы ни говорили, основной бомбардир команды и почти чемпионата.

Когда "Балтика" теряет игроков середины поля, то как-то это компенсирует кем-то, это не так влияет.  Возможно, не все ничейные результаты были бы при Хиле.  Будем надеяться, что и здесь найдут выход из положения.  Но я считаю, что "Балтика" еще находится в борьбе за тройку», — цитирует Непомнящего ТАСС.

Напомним, что «Балтика» в настоящий момент занимает пятое место в турнирной таблице.